Ein noch unbekannter männlicher Täter hat am Mittwochnachmittag ein Juweliergeschäft in der Fröhlichgasse in Wien-Liesing überfallen und befand sich auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, Informationen zur Schadenshöhe gab es bisher keine.

Wega und Hubschrauber im Einsatz

Streifenwagen mehrerer Wiener Bezirke und angrenzender niederösterreichischer Polizeiinspektionen, Beamte der Spezialeinheit Wega und der Polizeidiensthundeabteilung sowie ein Hubschrauber der Flugpolizei sind an der Fahndung nach dem Täter beteiligt, hieß es am Mittwoch.