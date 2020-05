Juwelier-Einbruch in Wiener City

Polizei

Reifmesser

, Spurensicherung, Zeugenaussagen und Fahndungen: Schmuckhändlererlebt das alles schon zum dritten Mal. In sein Geschäft in der Einkaufspassage wurde zwei Mal eingebrochen, ein Mal in seinen Laden an derMariahilfer Straße. „Den musste ich danach zusperren, weil mir die Einbrecher alles ausgeräumt haben. Das war kurz vor Weihnachten und es war nichts mehr da, das ich hätte verkaufen können“, erzählt er.

Reifmesser hofft auf Bilder aus der Überwachungskamera, die zum Juweliergeschäft nebenan gehört. Während er hauptsächlich Modeschmuck verkauft, hat sein Nachbar teureren Schmuck im Angebot und ist entsprechend gesichert.

Ungeklärt ist noch der Überfall auf den Juwelier im Haas-Haus vom vergangenen Samstag. Die Polizei ersucht weiterhin um Hinweise.