Juwelen und Öl: Stadt Wien kauft sich in Firmen ein

„Im ersten Schritt gehen rund 40 Millionen Euro in die Initiative, mit der wir Unternehmen mit hoher Relevanz für den Standort Wien bestärken, in ihre Zukunft zu investieren“, wird Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke in einer Aussendung zitiert. 20 Millionen Euro kommen von der Stadt Wien. Die anderen 20 Millionen Euro steuern die Wirtschaftskammer Wien, die Bawag/PSK, die Erste Bank, die UniCredit Bank Austria, die Wiener Städtische sowie die AVZ-Privatstiftung bei.

Die Beteiligung ist pro Unternehmen auf maximal eine Million bzw. maximal 20 Prozent Gesellschaftsanteile begrenzt. Nach spätestens sieben Jahren gehen diese Beteiligungen wieder an die Eigentümer zurück.

„Es ist sehr berührend, dass die Stadt Wien mich als Unternehmen unterstützen möchte. Ich bin sehr froh darüber und jetzt auch wieder motiviert“, sagt Wille.