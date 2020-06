Juristisches Aufräumen nach Ball-Krawallen

Freiheit für Josef“ forderten Mittwoch Demonstranten in Wien. Gemeint ist ein deutscher Staatsbürger, der seit den Krawallen rund um den Wiener Akademikerball im Jänner als mutmaßlicher Rädelsführer in U-Haft sitzt.

Nach Angaben seiner Gesinnungsgenossen ist Josef ein Aktivist der „roten Falken SJD Jena“, wo sich nach seiner Festnahme ein Unterstützungskomitee gebildet hat. Ebenfalls solidarisiert haben sich die Sozialistische Jugend (SJ) und Funktionäre der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH). Die Demo wurde in einem Rundbrief der ÖH angekündigt.

Kaputte Auslagenscheiben, beschädigte Autos und Verletzte waren das Ergebnis von Ausschreitungen während einer Demo gegen den Burschenschafterball am 24. Jänner. Die Polizei beziffert den Schaden heute auf 515.000 Euro. 14 Personen wurden damals kurzfristig festgenommen, die meisten dann auf freiem Fuß angezeigt. Josef musste aber in der U-Haftzelle in der Justizanstalt Josefstadt bleiben. Laut Polizei gehört er zu den Haupttätern. Die Vorwürfe: Landfriedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung und „Rädelsführerschaft“. Er soll nicht nur Schaufensterscheiben am Stephansplatz eingeworfen haben und versucht haben, Pflastersteine und Mistkübel auf Polizisten zu werfen – er soll auch das Kommando bei dem sogenannten „Schwarzen Block“ von großteils deutschen Extremisten geführt haben.