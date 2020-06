Juraczka geht auch in NÖ auf Stimmenfang

Gebührenstopp

Denn darin fordertJuraczka unter anderem einenfür die Wiener, die Verlängerung der U4 bis nach Auhof oder berichtet über Neuigkeiten aus den Wiener Bezirken. Leser werden dazu aufgerufen, ein Selfie mit Wien-Bezug zu machen, und können so bei einem Fotowettbewerb ein neues Handy gewinnen. Immerhin – auch ein Interview mit Bundesparteiobmannist zu lesen.

Das wirft natürlich spannende Fragen auf:

Ist das der Versuch, niederösterreichische VP-Sympathisanten zum Umzug nach Wien

in einer Wahlrechtsreform, dass – analog zu NÖ – auch Bürger mit Zweitwohnsitz in an der Gemeinderatswahl teilnehmen dürfen? Oder ist die Wiener ÖVP einfach der Überzeugung, dass Wiener Ideen auch Niederösterreich helfen?

Der KURIER konnte das Rätsel schlussendlich lösen. Das Magazin wurde nach dem Relaunch an 65.000 Interessenten verschickt, darunter auch an Mitglieder von Teilorganisationen. Als Berufstätiger war Rudolf R. jahrelang in Wien tätig und dabei auch ÖAAB-Mitglied. Nun genießt er seine Pension in Hollabrunn. Ans Umziehen nach Wien denkt er nicht. Gebührenstopp hin oder her.