Junger Österreicher in den Vereinigten Arabischen Emiraten ums Leben gekommen

Jener 27-jährige Wiener, der seit Samstag in einer groß angelegten Suchaktion im Grenzgebiet zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman gesucht wurde, konnte einer Angehörigen zufolge nur mehr tot geborgen werden.

Der junge Mann, der im Zuge einer größeren Reise nach Dubai geflogen war, wollte dort den "Wadi-Naqab"-Wanderweg gehen. Offenbar machte sich der junge Mann alleine auf den Weg, nachdem andere Reisenden die als schwierig geltende Route nicht mitgehen wollten.

Als Karim A. danach aber nicht wie ausgemacht wieder auftauchte, wurden die lokalen Behörden informiert. Auch die österreichische Botschaft in Abu Dhabi und in Maskat wurde über den Vermissten in Kenntnis gesetzt. Mittlerweile steht fest, dass für den Mann jede Hilfe zu spät kam.

Außenministerium bestätigt Tod eines Österreichers

"Wir bedauern, seitens des Außenministeriums den Tod eines österreichischen Staatsbürgers in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestätigen zu müssen. Unsere Botschaft in Abu Dhabi steht mit den Angehörigen in Kontakt und wird sie bei allen weiteren Schritten unterstützen", so eine erste Stellungnahme aus dem Außenministerium.

Weitere Details waren vorerst nicht bekannt. Laut der Schwester des toten Urlaubers deutet derzeit aber alles auf einen Unfall hin.