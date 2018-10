Jung, arm und ohne Bleibe

Seit sie zwölf Jahre alt ist, ist Meri (20) von ihrer Familie weg. „Es gab immer nur Streit und Gewalt. Und irgendwann konnte ich nicht mehr.“ Dann ging sie. Schlief bei Freunden, landete im Gefängnis. Mit 14 Jahren war sie zum ersten Mal im A_Way, der Notschlafstelle der Wiener Caritas.

Zehn Betten für maximal drei Monate sowie zwei Notschlafplätze stehen in der Neumayrgasse im 16. Bezirk für Jugendliche in akuten Krisen zur Verfügung. Junge Leute bis 21 Jahre können dort jederzeit läuten, wenn sie einen Platz zum Schlafen brauchen. Seit das A_Way im Mai dieses Jahres vom Westbahnhof in die Nähe der Lugner City gezogen ist, gibt es mehr Platz. Der wird auch gebraucht: Während die Caritas dort 2013 insgesamt 2164 Nächtigungen verzeichnete, waren es 2017 bereits 2970. Im Vorjahr fanden 446 junge Leute Zuflucht in der Notschlafstelle, um etwa 70 mehr als in den Jahren zuvor. „Dass das größere Angebot angenommen wird, zeigt den höheren Bedarf“, sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien. Der Bedarf sei sogar noch größer, als das Angebot, mit dem die Caritas derzeit aufwarten kann.