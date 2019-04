Julius Meinl eröffnete Pop-up-Store

Seit Kurzem ist der Pop-up-Store von Julius Meinl in der Naglergasse 1 in der Wiener Innenstadt eröffnet. Die Macher des Lokals haben sich vor allem einer Speise verschrieben: der Bowl.

In einer Bowl werden die verschiedenen (meistens gesunden) Zutaten einfach in einer Schüssel angerichtet. Bei Meinl2You besteht jede Bowl aus fünf Hauptzutaten, die in unterschiedlichen Varianten zusammengestellt werden können. Dazu gibt es eine Soße und ein Topping.