Jugendlicher soll Angestellte in Drogerie mit Messer bedroht haben

Ein 16-jähriger Österreicher soll am Mittwoch in einer Bipa-Filiale in Wien-Währing zugeschlagen haben: Mit einem Messer soll er eine 44-jährige Angestellte bedroht und Geld gefordert haben. Anschließend soll er in die Kassenlade gegriffen und mit dem Geld geflüchtet sein.

Verfolgung

Weit kam er damit jedoch nicht: Ein Zeuge folgte dem Jugendlichen, brachte ihn zu Boden und hielt ihn fest, bis die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen. Der 16-Jährige wurde daraufhin festgenommen und die Tatwaffe, ein Butterflymesser, sichergestellt. Das geraubte Geld wurde in die Filiale zurückgebracht.

Bei der Vernehmung zeigte sich der junge Mann geständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: