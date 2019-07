Jugendlicher Räuber stellte sich nach Fahndung der Polizei in Wien

Der jugendliche Räuber, der am 1. März in Wien-Meidling einen 18-Jährigen mit einer Waffe bedroht haben soll und am Dienstag zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben wurde, hat sich am selben Tag gegen 17.00 Uhr auf der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße in Wien-Floridsdorf gestellt. Er zeigte sich geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch.