Fahndung: Versuchter Raub in Meidling

In der Zanschkagasse in Wien-Meidling ist es am 1. März zu einem versuchten Raub gekommen. Der derzeit unbekannte Verdächtige und zumindest drei weitere männliche Personen sollen ein 18-jähriges Opfer mit einer Pistole bedroht haben.

Die Männer sollen laut Polizei Bargeld gefordert haben und mit einer geringen Beute geflohen sein. Es wurde niemand verletzt.