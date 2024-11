Jugendbande (12,13,16) soll in einer Nacht 57 Mal zugeschlagen haben

Die vier Minderjährigen stehen im Verdacht, in der Nacht vom 26. den 27. Oktober insgesamt 57 Delikte in den Deliktsfeldern Diebstahl bzw. Einbruchsdiebstahl, vorwiegend in Geschäftslokale und Autos begangen zu haben, indem sie zumeist mit einem Nothammer Scheiben einschlugen.

In 28 Fällen blieb es beim Versuch. In einem Fall wurde ein Pkw in Betrieb genommen und dieser im Zuge einer Fahrt beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 63.947,54 Euro. Nach einem weiteren bislang unbekannten mutmaßlichen Komplizen wird noch gefahndet. In der Vernehmung verweigerte der 16-Jährige die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die anderen drei unmündigen Minderjährigen zeigten sich geständig. Als Motiv gaben sie Langeweile und Mangel an finanziellen Möglichkeiten an.