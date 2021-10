Josefstadt: Neuer Anstrich für das „Graue Haus“

Das Landesgericht, auch als „Landl“ oder „Graues Haus“ bezeichnet, ist in die Jahre gekommen. Das historische Gebäude ist seit 1839 in Betrieb (siehe Zusatzgeschichte). Die Zeichen der Zeit sind zumindest von innen sichtbar. Desolate Sanitärräume, alte Leitungen, fehlende Klimaanlagen – und hin und wieder Kakerlaken.

„Abgewohnt“, nennt das Gerichtspräsident Friedrich Forsthuber charmant. Nicht besser bestellt ist es um die Justizanstalt, in der sich bis zu zehn Häftlinge eine Zelle teilen. Künftig soll es maximal Viererzellen geben.

„Im Landesgericht finden in 30 Sälen täglich rund 60 Verhandlungen statt. Wir sind an der Belastungsgrenze. In der Justizanstalt, es ist die größte Österreichs, leben und arbeiten täglich 1.600 Personen auf engstem Raum. Das Gebäude erfüllt längst nicht mehr die gesetzlichen Vorgaben“, sagt Justizministerin Alma Zadic (Grüne).