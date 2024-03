"Repräsentant der Böhlerschule": Johannes Poigenfürst im 95. Lebensjahr verstorben

Er gilt bereits zu Lebzeiten als Koryphäe auf dem Gebiet der Unfallchirurgie: Johannes Poigenfürst, 1929 in Wien geboren, absolviert in den 1950er- und 1960er-Jahren seine Facharztausbildung in England, Schweden, West-Berlin und New York, steht über ein Jahrzehnt (1984-1994) dem Lorenz Böhler-Spital in Wien Brigittenau als Leiter der Unfallchirurgie vor - bis zu seiner Pensionierung 1997 ist der ärztlicher Leiter des AUVA-Spitals, das nun um ihn trauert.

"Professor Poigenfürst, mit dem ich selbst viele interessante Gespräche führen durfte, war ein weit über Österreich hinaus bekannter Unfallchirurg und einer der großen Repräsentanten der 'Böhlerschule'", erinnert Roland P. Frank, Ärztlicher Direktor der AUVA an den vielfach Ausgezeichneten. ("Ehrenmitgliedschaft der österreichischen Gesellschaft für Chirurgie“, "Viktor‐Frankl‐Preis der Stadt Wien“, "Elisabethmedaille in Gold“ der Caritas).