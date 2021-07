Jetzt wird die Südeinfahrt zum Nadelöhr

Am Tag darauf (Samstag) gastiert der Sänger in Graz am Schwarzlsee. Sein Heimspiel wird wohl eine kleine Massenwanderung in Gang setzen – zumindest wird mit mindestens 20.000 Besuchern gerechnet.

Die Zufahrten/Ausfahrten Schwarzlsee auf der Pyhrnautobahn (A9) werden daher bereits in den späten Nachmittagsstunden spürbar vermehrt frequentiert werden. Staubildungen wird es ab ca. 17:00 Uhr geben. Wer die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmittel antreten möchte: die Linien 630 und 671 halten direkt beim Freizeitzentrum (von Graz kommend).