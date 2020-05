Jagd auf ein Millionen-Vermögen

Klimitsch gibt sich in der U-Haft durchaus kooperativ. Denn wie Insider bestätigen, konnten bei den diversen Durchsuchungen Kunstwerke in Millionenhöhe sichergestellt werden. Es soll sich dabei um Gemälde und Porzellan-Exponate handeln. Um den Wert zu eruieren, sind jetzt Sachverständige an der Arbeit. Der Steuerflüchtling soll zusätzlich mit exklusiven Gemälden gehandelt und einige Bilder an Wiener Kunsthändler verkauft haben. Ermittlungen gehen in diese Richtung.

Sollte der Juwelier die ausstehenden Steuern nicht bezahlen können, wird sein Vermögen von der Republik Österreich gepfändet. Anwalt, Wolfgang Bernt rechnet nicht vor März 2013 mit dem Prozessbeginn. Dem Juwelier der Reichen und Schönen drohen zehn Jahre Haft.