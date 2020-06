Jäger der verlorenen Parklücke

Daher werden nun in Grätzeln rund um vielbesuchte Theater Parkplätze für die Anrainer reserviert. Pilotprojekte sollen noch im zweiten Quartal in der Josefstadt, in Neubau und in Mariahilf starten. Im sechsten Bezirk sind es die Gassen rund um das Raimundtheater (siehe Grafik) . Hier sollen 60 Anrainerparkplätze, aufgeteilt auf acht Standorte, reserviert werden. „Ich komme dem Wunsch der Bezirke nach. Wir wollen mit den Pilotprojekten eine Entlastung in belasteten Grätzeln schaffen“, erklärt Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Denn trotz Parkpickerls seien diese Grätzeln extrem überparkt.

„Ab dreiviertel Elf, wenn die Gäste aus dem Theater kommen, werden Dutzende Parkplätze frei“, sagt Hehberger. „Viele von uns parken sich derweil irgendwo schräg hin und stellen ihr Auto dann später um.“ Seit 1964 wohnt er in dem Grätzel, damals gab es noch genug Parkplätze. Doch es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. 1995 war Hehberger einer der ersten Anrainer, der sich ein Parkpickerl besorgt hat. Mittlerweile sei die Situation schlimmer als vor 1995, sagt er.

Vassilakou will nun keine Zeit verlieren. Die Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Diese werden nun ausgewertet. „Eine Einführung im zweiten Quartal ist aus heutiger Sicht realistisch“, sagt Vassilakou.