Ex-Kickboxerin verbreitet islamistische Propaganda - auch in Österreich

Anna ist im Teenageralter, hat lange brünette Haare, trägt Jeans und eine beige Jacke. In einem Video kann man zusehen, wie sie zum Islam übertritt. Annas Kopf ist von einem schwarzen Herz verdeckt, um ihr Gesicht unkenntlich zu machen. Keine Unbekannte hingegen ist die Frau, die neben Anna steht: Hanna Hansen, einst Kickboxerin, heute islamistische Influencerin. Das Video findet sich auf ihrem Youtube-Kanal. Hansen trägt einen bodenlangen, schwarzen Umhang und Kopftuch, sie umarmt „diese wunderbare Anna“. Das Mädchen lacht schüchtern. „Ich mache es freiwillig, aus vollem Herzen“, sagt Anna. „Ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah.“ Umarmung, Lachen, Applaus. „Willkommen im Islam, Schwester“, sagt Hansen.

Ein Video, das exemplarisch für die unzähligen steht, die in sozialen Netzwerken kursieren und Stimmung für den radikalen Islam machen sollen. Gingen junge Muslime früher in die Moschee, um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen, so gehen sie heute vor allem ins Internet. Welche problematischen Botschaften dort verbreitet werden, haben Forscher für den Jahresbericht der Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) erhoben. Dieser wird heute präsentiert – der KURIER hat schon vorab das Kapitel zu Islamismus in sozialen Medien eingesehen. Früher Model, heute verschleiert Der Bericht gibt Einblick in die Aktivitäten von Gruppierungen sowie einzelnen Akteuren, die 2024 online eine beachtliche Reichweite hatten. Eine der markantesten Erscheinungen war Hanna Hansen: Die 41-jährige Deutsche arbeitete als Model, DJ und Profi-Kickboxerin. Ihre Biografie, heißt es im Bericht, war früher geprägt „von den Verlockungen des Diesseits, von denen sie sich nunmehr abgewandt hat“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGO/osnapix/Michael Titgemeyer/Imago Images Hanna Hansen in ihrem früheren Leben als Profi-Kickboxerin auf einem Bild aus dem Jahr 2022.

Sie konvertierte 2023, viele sind ihr auf dem neuen Lebensweg gefolgt – auf Instagram 190.000 Personen, auf Tiktok 150.000. Hansen hält auch Vorträge im gesamten deutschsprachigen Raum. Vom freizügigen Outfit ihrer Kickbox-Jahre ist nichts mehr zu sehen: „Die Schönheit des Hidschab ist der Schutz vor dem männlichen Blick“, sagt sie etwa. Und: „Allah ist allwissend, er weiß es besser als Du, Schwester.“

Wie der DPI-Bericht ausführt, befürwortet Hansen die Polygamie. Laut Bild-Zeitung soll sie die dritte Ehefrau des Salafistenpredigers Sven Lau sein. Zudem propagiere Hansen, man solle Kinder nach Vorbild der „frommen Altvorderen“ erziehen, um sie vor der „westlichen Welt“ zu schützen. "Kampf gegen den Westen" ist zentrales Thema Stichwort westliche Welt: Wie der DPI-Bericht ebenfalls zeigt, ist der vermeintliche „Kampf des Westens gegen den Islam“ zentrales Propaganda-Thema in islamistischen Online-Beiträgen. Und dies umso mehr seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.