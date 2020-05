Deutsche Sprache, leichte Sprache

Weil die Kinder in jungen Jahren so leicht lernen, sollten sie schon sehr früh in den Kindergarten – und nicht erst verpflichtend mit fünf Jahren, wie derzeit. „Zwei Jahre Kindergarten für alle“ fordert Susanna Haas, pädagogische Leiterin der St.-Nikolaus-Stiftung, die derzeit 76 Standorte in Wien betreut. Um die Kleinsten optimal zu fördern, ist aber mehr nötig als nur die Kindergartenpflicht: „Wir brauchen gut ausgebildete Elementarpädagogen. Am besten wäre es, wenn alle an der Pädagogischen Hochschule ausgebildet würden. Zusätzliches Förderpersonal wünschen wir uns ebenfalls. Nicht nur Sprachlehrer, sondern auch Sonderpädagogen, Psychologen oder Logopäden fehlen in den Kindergärten.“

Dabei haben es die Pfarrkindergärten noch gut: „Wir haben für 15 Kindergärten vier Sprachförderpädagogen wie Renate Guldan.“ Weiters auf Haas’ Wunschzettel: „Mehr Personal. Derzeit betreuen eine Pädagogin und eine Assistentin 25 Kinder.“