Integration: Wien und sein trennendes Schulsystem

„Von Ghettos sind wir in Wien weit entfernt“, sagt Judith Kohlenberger, Wissenschaftlerin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien. Während etwa Paris mit seinen Banlieues eine sehr starke räumlich Segregation aufweist, ist diese in Wien kaum Thema. Wenngleich doch manche Bezirke für manche Bevölkerungsgruppe stehen: Ottakring etwa assoziiere man mit dem Balkan, Favoriten mit der Türkei. Noch gelten diese Zuschreibungen aber eher als „hip“, denn als problematisch, sagt Kohlenberger.

Sehrwohl ein Problem stellt der Bildungsbereich dar. „Die Schulen sind zum Teil stark segregiert“, sagt die Forscherin. Wer es sich leisten kann, gibt sein Kind in eine Privatschule. „Der Rest kommt in die Neue Mittelschule.“ So entstehen die sogenannten Brennpunktschulen – Schulen, in denen der Anteil der Kinder mit deutscher Muttersprache verschwindend gering ist. Trotzdem unterrichten dort beinahe ausschließlich österreichische Lehrerinnen und Lehrer – ohne Migrationshintergrund. Ein „Missverhältnis“ nennt die Wissenschaftlerin das. Gegensteuern könnte man, in dem die Durchmischung „von oben herab“ gesteuert werde. Eine strenge Schulsprengelpflicht würde etwa die Durchmischung fördern. Die frühe Trennung zwischen Gymnasium und NMS verstärke die soziale Trennung der Schülerinnen und Schüler.