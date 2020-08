Insgesamt vier Corona-infizierte Mitarbeiter in Wiener Gürtel-Lokal

In dem beliebten Wiener Gürtel-Lokal Loco, in dem Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt wurden, sind insgesamt vier Mitarbeiter betroffen. Das teilte ein Sprecher des Krisenstabs der APA am Mittwoch mit. Allerdings waren zwei der Beschäftigten zuletzt nicht im Dienst bzw. hatten keinen Kontakt zu Gästen.

Der Club war ins Visier geraten, nachdem ein Gast aus der Steiermark den Verdacht geäußert hatte, sich dort angesteckt zu haben, berichtete der Sprecher. Daraufhin sei ein Mitarbeiterscreening durchgeführt worden. Auch der Aufruf auf Facebook an die Gäste, sich zu melden, sei mit dem Krisenstab abgestimmt gewesen, hieß es. Eine Schließung des Lokals sei vorerst nicht vorgesehen. Geplant sei jedoch ein weiteres Screening. Die infizierten Personen befinden sich in Quarantäne.