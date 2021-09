Innerhalb von zwei Wochen sechs Schlangen in Wien aufgefunden

Ein fast vier Meter langer Tigerpython wurde Mitte August in einem Gebüsch in Floridsdorf entdeckt. Einige Tage davor wurde an derselben Stelle eine zweite, beinahe idente Schlange dieser Art gefunden. Die Würgeschlange, ursprünglich in Südostasien beheimatet, wurde von der Feuerwehr geborgen und von der Tierrettung versorgt. Das Tier wurde dann zu einem fachkundigen Kooperationspartner zur weiteren Verpflegung gebracht.

Drei Königspythons gefunden

In Wien-Simmering wurden vergangene Woche auf offener Straße drei Königspythons in Transportboxen zurückgelassen. Laut Betriebsleiter des TierQuarTier Wien Thomas Benda gibt es immer wieder Fälle von Tieren, die komplett hilflos auf die Straße gesetzt werden: "Gerade exotische Heimtiere haben in unseren Breitengeraden draußen kaum eine Überlebenschance".

Die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy kritisiert das fahrlässige Verhalten: "Wer sich seiner Schlange auf diese Art und Weise entledigt, dem fehlen vermutlich nicht nur Wissen und Empathie für diese sensiblen Wildtiere, sondern jegliche Moral".