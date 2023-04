Inhaftierte 93-Jährige: Tochter kritisiert Zustände der Unterbringung

Sie habe ihre in der Sonderanstalt Wilhelmshöhe - eine Außenstelle der Justizanstalt Wien-Josefstadt, die auf die Bedürfnisse betagter Häftlinge ausgerichtet ist - inhaftierte Mutter bis zu deren Entlassung Mitte April nur zwei Mal besuchen können, nämlich am 2. sowie am 8. April. Beim ersten Besuch sei sie durch eine Plexiglasscheibe von der 93-Jährigen getrennt gewesen. Umarmen habe sie ihre Mutter bei den jeweils einstündigen Visiten überhaupt nicht dürfen, schilderte die Tochter im Beisein ihres Rechtsanwalts Michael Dohr der APA: "Es hat geheißen, das ist ein Gefängnis. Ich durfte sie kein einziges Mal berühren." Dabei werde sie von ihrer demenzkranken Mutter erkannt und hätte der in eine völlig fremde Umgebung versetzten 93-Jährigen ihre körperliche Nähe gut getan.

"Sicher nicht in Haft"

Die 93-Jährige war nach dem Zwischenfall in ihrer Wohnung in Wien-Wieden am 27. März zunächst in die Klinik Landstraße gekommen, wo sie aufgrund ihres offensichtlich erkennbaren Krankheitsbildes auf der psychiatrischen Abteilung vorerst nach dem Unterbringungsgesetz stationär aufgenommen wurde. "Ich war ganz sicher, dass sie da bleiben kann", berichtete die Tochter im Gespräch mit der APA. Sie hatte am 28. März per Mail die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Mutter seit längerem dement und daher nicht haftfähig sei: "Darauf hat mich noch am selben Abend der zuständige Richter angerufen und mich beruhigt. Ihre Mutter kommt ganz sicher nicht in Haft, hat es geheißen."