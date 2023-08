In Wien wurde erneut Obdachloser attackiert und ausgeraubt

In der Eisvogelgasse in Wien-Mariahilf trat der Unbekannte das 31-jährige Opfer plötzlich zu Boden und zückte ein Messer. Er bedrohte den Mann mit dem Tod und raubte ihm Bargeld und Zigaretten. In weiterer Folge flüchtete der Verdächtige.

Das Opfer wurde leicht an den Knöcheln verletzt und von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger gibt es aber keine Verbindungen zu den Morden an Obdachlosen in den letzten Monaten. Die Ermittlungen laufen in beiden Fällen auf Hochtouren.