In Wien hilft KI nun bei der Versorgung mit Trinkwasser

Rechnet man den gesamten Verbrauch herunter, so benötigt jede Person in Wien pro Tag 130 Liter: unter anderem zum Duschen (44 Liter), für die WC-Spülung (40 Liter), zum Kochen (3 Liter) oder für den Garten (5 Liter).

Der Verbrauch variiert

Diese Durchschnittswerte können in der Realität freilich stark variieren: Am wenigsten Wasser wird etwa am 25. Dezember verbraucht, das meiste im Juni und Juli. Feiertage oder die Temperaturen können den Verbrauch also entscheidend beeinflussen.