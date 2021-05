In Tirol gesuchter Brandstifter in Wien-Floridsdorf festgenommen

Bereits länger wurde nach einem Brandstifter gesucht, der in Tirol ein Auto in Brand gesetzt haben soll. Fahndern der Wiener Polizei gelang es nun, einen 21-jährigen Bosnier auszuforschen und am Dienstag in der Früh in der Vohburggasse in Wien-Floridsdorf festzunehmen.

Gegen den Mann bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Brandstiftung. Er soll das Fahrzeug im Oktober 2020 in Kufstein angezündet haben. Der Festgenommene wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: