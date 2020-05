In Raucher-Lokalen hält man vom geplanten Rauchverbot nichts

Stefan Gergely

Die Diskussion rund ums Rauchen in Lokalen, wird von der Politik genauso gern angezündet, wie die Tschick von Rauchern. Genau diese Tatsache ärgert. Der Wirt im Schlossquadrat im 5. Bezirk hat 15.000 Euro in den Umbau investiert. "Es muss endlich einmal eine Entscheidung her", sagt. Die momentane Lösung mit abgetrennten Bereichen ist für den Gastwirt ideal. "Unsere Gäste sind mündige Erwachsene und können selbst entscheiden, wo sie sitzen möchten und ob sie rauchen."

Dieser Meinung ist auch der Betreiber des " Dublin", einem Pub auf der Gumpendorfer Straße. Viele Gäste sitzen im Raucherbereich – auch viele ohne Zigarette. "Es ist einfach kommunikativer. Gerade in einem Pub oder einer Bar, sollte man die Möglichkeit haben, genüsslich eine Zigarette zu rauchen", sagt Inhaber Alexander Karabacek. Den Plänen der neuen Gesundheitsministerin kann auch Josef Bitzinger von der Wirtschaftskammer nichts abgewinnen: "Das bestehende Gesetz funktioniert. Es wird von der Mehrheit der Gastronomen und Gäste angenommen", betont er. "Wenn Rauchen wirklich so schädlich ist, muss man überlegen, es überhaupt komplett zu verbieten."