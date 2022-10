In Kroatien verurteilter Österreicher beging Suizid im Gefängnis

Ein 57-jähriger Österreicher mit Wohnsitz in Kroatien, der im Sommer wegen Mordes an seinen drei Kindern nicht rechtskräftig verurteilt wurde, hat laut kroatischen Medienberichten am Dienstag im Gefängnis Suizid begangen. Die Information sei gegenüber der Tageszeitung "Jutarnji List" vom kroatischen Justizministerium bestätigt worden, berichtete die Zeitung online.

Das Justizministerium ordnete eine außerordentliche Inspektion in der Justizanstalt in Lepoglava an, um die Umstände zu klären, hieß es. Der Wiener war im Juni vor dem Landesgericht in Zagreb zur Höchststrafe von 50 Jahren verurteilt. Er hatte sich schuldig bekannt, im September 2021 seine Kinder getötet zu haben. Nach der Tat hatte er bereits einen Suizidversuch verübt.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)