Umstrittener Immo-Deal in Hietzing: FPÖ verlangt Sonderkommission

Die Wiener FPÖ forderte am Sonntag „lückenlose Aufklärung“ über den umstrittenen Immobiliendeal bei der ehemaligen städtischen Krankenpflegeschule im Herzen Hietzings: „Die jüngsten Enthüllungen des KURIER rund um den Verkauf in der Jagdschlossgasse sind ein handfester SPÖ-Skandal. Wieder einmal profitieren wenige bestens vernetzte Investoren, während die Wiener Steuerzahler die Verlierer sind“, hieß es in einer Aussendung als Reaktion auf den Bericht im Sonntag-KURIER.

Laut FP-Landesparteichef Dominik Nepp soll eine „unabhängige Sonderkommission“ die Causa neu aufrollen. Die FPÖ kündigte einen entsprechenden Antrag im nächsten Gemeinderat im Herbst an: „Diese Kommission soll sämtliche Unterlagen, Entscheidungsabläufe und Verantwortlichkeiten rund um den Verkauf der Liegenschaft umfassend prüfen“, so Nepp, der insbesondere die Rolle von Bürgermeister Michael Ludwig als damaligem Wohnbaustadtrat hinterfragen will.