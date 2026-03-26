Immer mehr Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Donnerstag Bilanz gezogen und eine deutliche Zunahme aller von der Anklagebehörde geführten Verfahren im Jahr 2025 von acht Prozent dargelegt.

Eine steigende Tendenz ist auch bei Jugendverfahren sichtbar, betonte Behördenleiterin Michaela Obenaus. Kritik gab es an der neuen Regelung zur Datenbeschlagnahmung ("Handysicherstellung neu").

86.000 Verfahren (Gesamtanfall der Akten mit landesgerichtlicher Zuständigkeit, auch gegen unbekannte Täter, Anm.) hat die Wiener Anklagebehörde im vergangenen Jahr geführt. 2024 waren es noch 80.000 und 2023 69.300. Mehr Anzeigen, mehr Eingaben und mehr Rechtshilfeersuchen machten die Zunahme aus, sagte die Behördenleiterin. Dennoch hat sich an den personellen Ressourcen nichts verändert. "Wir müssen im Moment mit den 111 staatsanwaltschaftlichen Planstellen das Auslangen finden", sagte Obenaus. Im Bundesvergleich fallen 37 Prozent des Gesamtvolumens auf die Staatsanwaltschaft Wien. Kritik an Datenbeschlagnahmung Die Leiterin der Wiener Staatsanwaltschaft übte daher Kritik an den neuen Regelungen zur Datenbeschlagnahmung, die seit rund einem Jahr gilt. Sie erfordert eine richterliche Bewilligung für den Zugriff auf Handys und Datenträger. Das bedeutet, dass in der staatsanwaltschaftlichen Anordnung bereits eine präzise Eingrenzung der Datenkategorie, Zeiträume und den konkreten Ermittlungszweck erforderlich ist, um die Privatsphäre besser zu schützen.

"Das erweist sich in der Praxis oft als schwierig, weil man gerade am Anfang eines Ermittlungsverfahrens oder im Zeitpunkt der Verfassung der Anordnung noch nicht das volle Ausmaß der Straftaten weiß", sagte Obenaus. Da aber in vielen Ermittlungsverfahren Kommunikationsdaten und sonstige elektronische Spuren wesentlich für die Aufklärung sind, stellen die neuen Bestimmungen "einen erhöhten Aufwand dar und sind auch Grund für mögliche Hemmnisse im Strafverfahren", sagte Obenaus. Stellt sich nämlich heraus, dass etwa der Tatzeitraum viel länger war, dann muss der Vorgang der Anordnung wiederholt werden. Die neue Rechtslage verursache so einen wesentlichen Mehraufwand und sei "sperrig und wenig praxisfreundlich", sagte Obenaus. "Eine Evaluierung halte ich für erforderlich." 9.900 Hauptverhandlungen im Jahr 2025 27.000 Verfahren (gegen bekannte Täter, Anm.) wurden im vergangenen Jahr erledigt. Das bedeutet ein Plus von drei Prozent im Vergleich zu 2024 mit 26.000 erledigten Verfahren. 2023 wurden 24.000 Verfahren abgeschlossen. 2025 wurden 7.000 Anklagen erhoben, 700 endeten mit einer Diversion, 16.000 Verfahren wurden eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Wien führte rund 9.900 Hauptverhandlungen am Straflandesgericht durch. Im Bereich der bezirksanwaltlichen Zuständigkeit wurden im vergangenen Jahr 93.500 Verfahren - etwa wegen Verkehrsdelikten, Diebstählen, Sachbeschädigungen oder Suchtgiftübertretungen - bearbeitet.