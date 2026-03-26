Fall Jennifer Scharinger: Gutachten zu Verdächtigem liegt nun vor

Im Fall der 2018 getöteten Wienerin Jennifer Scharinger ist das psychiatrische Sachverständigengutachten des Verdächtigen fertig, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Rande einer Pressekonferenz.

Demnach seien die Voraussetzungen für eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum nach § 21/2 Strafgesetzbuch gegeben. Das bedeutet, der verdächtige Ex-Freund war zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, aber es sei von einer Gefährlichkeit auszugehen.

Allerdings seien die Datenauswertungen noch nicht abgeschlossen, sagte Bussek am Donnerstag. Somit sei noch nicht mit einer Enderledigung zu rechnen. Der wegen Mordes verdächtigte 32-Jährige legte im Dezember des Vorjahres ein Geständnis ab und führte die Ermittler zu den sterblichen Überresten der jungen Frau. Chat brachte Fall wieder ins Rollen Die Ermittlungen hatten 2025 neue Ansätze durch eine Sprachnachricht erhalten. Der Verdächtige habe in einem Chat "detailliert geschildert", wie er sich einer Leiche entledigen würde, ohne verdächtige Spuren zu hinterlassen. Danach sei der Mann erneut im Fokus gestanden.