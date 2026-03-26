Prozess gegen frühere "Letzte Generation": Sieben Personen angeklagt

Im Rahmen des Mammutverfahrens gegen frühere Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" müssen sich am Donnerstag sieben Angeklagte wegen Sachbeschädigung und schwerer Sachbeschädigung vor dem Wiener Landesgericht verantworten.

Im Fokus des Prozesses stehen dabei erneut eine Blockade auf der Süd Autobahn (A2) im November 2023 sowie weitere Vorfälle.