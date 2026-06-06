Alarmierende Statistik: Immer mehr Neo-Nazis vor Gericht

Werden Österreich und Wien rechtsextremer? Die Zahlen sagen ja. Und auch ein Blick auf den Verhandlungsspiegel des Landesgerichts für Strafsachen in Wien für Juni zeigt, dass sich das Gericht oft genug mit dem Thema auseinandersetzen muss.

Denn im Juni sind vier durchaus heftige Prozesse wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz anberaumt. Vier Österreicher sind in den kommenden Wochen bei Gericht geladen. Der erste Fall wird am Montag verhandelt.

Trumps "Albtraum"

Ein 50-jähriger Mann ist angeklagt, weil er auf der Tiktok-Seite der „Zeit im Bild“ den damals neu gewählten Bürgermeister von New York als Trumps „Albtraum“ bezeichnet und sich „einen Maler wie Adi“ gewünscht hat – allerdings wurde der Beitrag nach der Veröffentlichung automatisch verborgen. Der Mann war bislang unbescholten.

Ebenso unbescholten ist der 30-jährige Österreicher, der am Dienstag vor Gericht steht. Er hat laut Anklage über zumindest acht Jahre fortlaufend Hitler glorifiziert, indem er Sachen wie „Hitler was right“ und „Vergast die Juden“ gepostet hat.

Von ehemaligen Mitschüler angezeigt

Aufgeflogen ist er, weil ein ehemaliger Mitschüler die Status-Nachrichten des Mannes für problematisch erachtet und nach einem Treffen, nach dem die Postings des Angeklagten wegen unterschiedlicher Meinungen zu Israel und Palästina eskaliert seien, angezeigt hat.

Hitler-Rufe von Balkon in Floridsdorf

Bei dem 1985 geborenen Angeklagten, der am 17. Juni seinem Richter gegenüber steht, waren es Zeugen, die die „Heil Hitler“-Rufe des Österreichers in der Wohnhausanlage in der Ruttnergasse in Floridsdorf nicht hinnehmen wollten. Auch er war bislang rechtsextremistisch nicht auffällig.

Bis zum 19. Dezember 2023 ist auch der 40-jährige Wiener dem Staatsschutz verborgen geblieben, obwohl er in der rechten Szene recht aktiv unterwegs gewesen sein dürfte.

Nazi-Symbole sichtbar tätowiert

Jedenfalls ist der Mann einem Beamten der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst begegnet, der die offen als Tätowierungen am Nacken und am Oberarm zu Schau gestellten Odal-Runen (Emblem des Rasse- und Siedlungsamtes der SS und Erkennungszeichen der Neonazis) und „Schwarze Sonnen“, zwei höchst problematische Symbole, identifizierte. Der Mann wurde angehalten und überprüft.