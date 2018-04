Imam suspendiert, Kritiker sehen sich bestätigt

Schon Ex-Bezirksvorsteher Karl Lacina (SPÖ) musste sich mit Anrainerprotesten gegen den Verein auseinandersetzen. Und bereits die erste Anrainerdemo 2007 wurde von der FPÖ vereinnahmt. Lacinas Nachfolger Hannes Derfler sagte dem KURIER 2009, er könne die Sorgen der Anrainer nachvollziehen, aber seine Nachbarn könne man sich nicht aussuchen.

Neun Jahre später lässt Derfler durch einen Sprecher ausrichten, die zuständigen Behörden seien eingeschaltet, weiters gebe es nichts zu sagen. Nur so viel: Bei den damaligen Protesten sei es um etwas ganz anderes gegangen, niemand habe ahnen können, was sich in der Dammstraße heute abspielt.

Hannelore Schuster möchte das nicht so stehen lassen. Die prall gefüllten Ringordner sollen Zeugnis von ihrem jahrelangen Engagement ablegen. Und dem, was die Presse daraus gemacht habe. „Als Nazis hat man uns bezeichnet.“

Dabei sei sie bereits damals auf Dokumente gestoßen, die ankündigten, was nun zu Tage tritt. „Elf Jahre hat man gebraucht, um drauf zukommen, was da los ist. Man wollte es einfach nicht wahrhaben! Doch die Alarmzeichen waren da!“

Ihre türkischen Nachbarn seien früher auch in die Moschee Dammstraße gegangen, mittlerweile gebe es dort Kopftuchzwang, weshalb sie heute in eine Floridsdorfer Moschee gingen: „Das ist schade, weil das meine Informanten waren.“ Von ihnen erfuhr sie Geschichten wie diese: Über Atib gelangten die Mitglieder an günstige Satelliten-Receiver, die 70 Sender empfangen könnten, allerdings nur türkische. Der ORF sei gesperrt.

Frau Schuster ist gewandt im Umgang mit Medien, sie spricht druckreif und verfasst die Texte auf der Homepage der Bürgerinitiative selbst. „Jetzt rufen wieder viele Journalisten an. Aber geglaubt hat mir bis vor Kurzem niemand.“ Ob das damit zusammenhängen könnte, dass sie sich von einer Partei vereinnahmen hat lassen? „Wir haben alle eingeladen. Es ist nur die FPÖ mitgegangen. Politisch benutzt ist die ganze Sache wahrscheinlich von allen worden.“

Jahrelang wurde Frau Schuster vom Verfassungsschutz bewacht. Sie hat Drohungen erhalten. Hat sich das alles gelohnt? „Ich hatte manchmal das Gefühl, der Staat hat aufgegeben. Jetzt hoffe ich, dass etwas aufbricht.“