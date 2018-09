Im Kipferlexpress nach Bratislava

Bratislava statt Tokio. Einst jettete Michael Häupl für seinen ersten Auslandsbesuch als Bürgermeister in das Land der aufgehenden Sonne – Anlass war der erste AUA-Direktflug nach Tokio – sein Nachfolger Michael Ludwig zieht es nicht so weit. Bratislava heißt sein erstes Ziel, statt Flugzeug per Pendlerzug. Dieser wurde kurzerhand zum Kipferlexpress, der Bürgermeister verteilt selbige bekanntlich gern, diesmal durften sich die Zuggäste freuen. Nach einer guten Stunde war das Ziel erreicht, der erste Auslandbesuch konnte beginnen. Wobei Ausland relativ ist, wie zur Begrüßung gleich Ludwigs slowakisches Pendant Ivo Nesrovnal feststellte. „Wir sind schon so eng zusammengewachsen, dass wir praktisch eine Region sind. Kulturell, historisch, kulinarisch sind wir ein Gebiet.“