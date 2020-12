Im Drogenrausch mit Kochtopf auf den Kopf geschlagen

Eine 29-jährige Serbin rief am Mittwoch um 3.30 Uhr die Polizei, weil sie von einer Bekannten mit einem Kochtopf auf den Kopf geschlagen und mit einem Küchenmesser verletzt worden sein soll. Die Polizei machte sich sofort auf den Weg zu der Adresse in Wien-Favoriten. Dort erklärte die Frau bereitwillig, mit ihrer Bekannten zuvor in ihrer Wohnung Alkohol und Kokain konsumiert zu haben.

Dann sei ein Gespräch eskaliert, woraufhin es zu den Attacken gekommen sein soll. Die Angreiferin habe anschließend die Flucht ergriffen. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos. Die mutmaßliche Täterin ist jedoch namentlich bekannt, eine Fahndung nach der Frau ist in vollem Gange. Die 29-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Kopfverletzung und einer Schnittverletzung im Unterarmbereich mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

