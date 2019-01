Illegale Schönheit-OPs in Wien: Behandelte ein verurteilter Arzt?

"Dürfte ein Nest sein"

Der Mediziner ist kein unbeschriebenes Blatt. 2014 wurde ihm die Zulassung entzogen. Er hatte ohne Berechtigung in seiner Ordination in Wien-Favoriten Patienten behandelt. Außerdem bestand Kontakt zu einer algerischen Bande, die auf Einbruchsdiebstähle spezialisiert war und ihm Diebesgut anbot. Rund die Hälfte der Gegenstände in seiner Ordination war gestohlen. Außerdem soll der Mann als Lieferant gedient und gefälschte Potenzmittel verteilt haben. Er wurde im Oktober 2017 zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten und 3000 Euro verurteilt. „Das Schönheitszentrum dürfte ein Nest von solchen Ärzten gewesen sein“, schildert ein Insider.

Gegen jenen Mediziner, der auch in der „Schönheitsklinik" praktizierte und nichts über die OP-Instrumente wissen wollte, gab es ebenfalls Ermittlungsansätze. Er soll mit dem slowakischen Arzt, der am Montag in Wien verurteilt wurde, ebenfalls zusammengearbeitet haben. Die MA 40 erhob nach der Kontrolle den Vorwurf „mit einem nicht berufsberechtigten und nicht einschlägig ausgebildeten bzw. qualifizierten Arzt, an einer ästhetischen Operation als Anästhesist zusammengewirkt“ zu haben und „dadurch einen Beitrag zur Kurpfuscherei und fahrlässigen Körperverletzung geleistet zu haben“. Der Mann ist als Allgemeinmediziner und Anästhesist zugelassen.