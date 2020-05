„Ich schieß’ dir in dein Auge“

Die hätten sich den Weg freigeschossen“, sagt Ernst Klimitsch, Mitbesitzer des Nobel-Juweliers Kornmesser am Wiener Graben. Nur wenige Minuten später und die Räuber, die am Mittwoch das Schmuckgeschäft überfallen hatten, wären auf einen bewaffneten Security mit langjähriger Südafrika-Special-Forces-Erfahrung gestoßen. Dann wäre es am helllichten Tag wohl zu einem blutigen Schusswechsel gekommen. Noch dazu waren während des Überfalls offenbar auch uniformierte Polizisten nicht einmal 100 Meter vom Tatort entfernt, bekamen aber nicht mit, dass eine vermutlich baltische Bande gerade Pretiosen im Wert von einer Million Euro erbeutet.

Um 11.41 Uhr betraten die beiden Haupttäter den Juwelier und fielen gleich durch aggressive Körpersprache auf. Sie drängten den 19-jährigen Neffen von Klimitsch, Jonas Kornmesser, in ein Eck und zogen die Schusswaffen. Man sieht an vielen Dingen, dass sie sich wenig Gedanken darüber machen, ob ihr Revolver oder die Pistole losgehen. Jonas bekam nur eine Minute später mit dem Pistolenknauf einen Schlag auf den Kopf, ging blutend zu Boden. Dann forderte der Räuberchef den Tresorschlüssel. „I shoot you in your eye. I will kill you and your family“, schrie er. (Ich schieße dir in dein Auge. Ich töte dich und deine Familie.)