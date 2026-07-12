Gut behütet: Hutmacherei seit fast 170 Jahren

Eine unscheinbare grüne Tür auf der Mariahilfer Straße 4, daneben eine kleine Auslage mit einem Hut. Dass sich hinter der Fassade eine der letzten traditionellen Hutmacherwerkstätten Wiens befindet, lässt sich von außen kaum erahnen.

Betritt man das Geschäft, stehen alte Holzformen, historische Maschinen und Werkbänke dicht aneinander. Hüte in allen Formen und Farben stapeln sich hier – in der Mitte der Hutmacher selbst, der 66-jährige Shmuel Shapira.

Handwerk mit Freude

Die Hutmacherei Szászy zählt zu den ältesten ihres Fachs in Wien. Gegründet wurde sie 1858 vom ungarischen Hutmacher Michael Szászy. Heute führt Shmuel Shapira den Betrieb. „Ich habe nach einem Handwerk gesucht, das mir Freude macht“, erzählt er. Und Freude hat nicht nur er: „Der liebe Gott schenkt mir, dass meine Hüte auch bei den Kunden gut ankommen.“

Seit 1991 arbeitet er in der Werkstatt. Fünf Jahre lang erlernte er das Handwerk, bevor er den Betrieb übernahm. Nicht nur der Name des Betriebs, auch die Tradition ist seit fast 170 Jahren gleich geblieben. Shapira arbeitet noch mit alten Maschinen, ohne technische Hilfsmittel. „Bei mir dauert es länger als in Fabriken, dafür ist es handgemacht.“