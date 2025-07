Mühlbauer: „Nur Frieden lässt die Wirtschaft aufatmen“

Die prominenten Kunden gewinnen wir durch unser B2B-Geschäft – wir verkaufen an Mode-Einzelhändler auf der ganzen Welt. Brad Pitt hat, ich glaube, es war im Jahr 2005 oder 2006, einen Carl-Hut aus Panama-Stroh gekauft und ist zu einem Stammkunden geworden. Er bestellt ein paar Mal im Jahr, zuletzt vor vier, fünf Wochen, und hat schon anderen Stars, George Clooney & Co., Produkte von uns geschenkt.

Nein. Was ich öfter beobachte, ist, dass zum Beispiel eine 25-jährige Frau neben einem 80-jährigen Mann steht und beide vor demselben Spiegel alle möglichen Kopfbedeckungen ausprobieren. Es ist in Summe ein urbanes, mode- und kulturaffines Publikum, das wir betreuen – mit mittlerem bis höherem Einkommen.

Das Online-Geschäft geht in die ganze Welt. Ein Vorteil zum stationären Handel.

Unser stationäres Geschäft, also unsere beiden Shops in Wien, laufen sehr gut. Obwohl es angesichts der Krise gerade nicht so einfach ist, können wir zufrieden sein. Unser Online-Geschäft ist weitestgehend stabil, aber zu wenig. Wir machen zurzeit zehn Prozent des Umsatzes online. Experten sagen, dass wir zwanzig bis sogar dreißig Prozent schaffen könnten. Aber die Wahrnehmungskonkurrenz in der Internetwolke ist riesig. Insofern muss man wissen, wie man das angeht.

Sie haben vor Kurzem gesagt, dass das Auslandsgeschäft gerade schwierig ist.

Der erste Dämpfer war für die gesamte internationale Klientel schon Corona. Aber der wirkliche Dämpfer kam mit Putins Angriff auf die Ukraine. Energiekostensteigerung, Transportkostensteigerung und die Rieseninflation, die fast die gesamte Welt erfasst hat. Das hat auch unseren Kunden zugesetzt. Hinzu kommt, dass es im Modebereich schon länger ein Strukturproblem gegeben hat, ein Überangebot. Was wir noch nie erlebt haben, so wie in diesen vergangenen drei Jahren ist, dass Kunden wie etwa große Kaufhäuser, die wir jahrelang beliefert haben, einfach zugesperrt haben. Aber im großen Stil. Statt 50 Filialen hatten sie auf einmal nur mehr vier. So haben wir fast die Hälfte unserer internationalen Kunden verloren.