Hundertwasserhaus: Das Leben in einer Sehenswürdigkeit

Inzwischen gibt es nicht mehr allzu viele Mieter, die wie sie (fast) vom Anfang an im Hundertwasserhaus leben. „Man kennt einander, obwohl das Haus sehr groß ist. Früher war die Gemeinschaft aber noch enger: Man hat gemeinsam gebügelt. Manchmal klopfte ein Nachbar an der Tür und fragte nach Schmutzwäsche zum Mitwaschen. Es liegt aber wohl eher an der Zeit als am Haus, dass die Bindungen nicht mehr so eng sind.“ Ausziehen will sie dennoch nicht: „Ich möchte hier alt werden.“