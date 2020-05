Hundekampf kostete Frauerl das Leben

Wie jeden Tag ging Christine G. am Montag um 7.45 Uhr mit ihrem Berner Sennenhund Bernie Gassi. An diesem Tag sollte die 62-Jährige jedoch nicht mehr in ihre Wohnung in der Breitenseer Straße 10 zurückkehren.



Werner Sch., der Lebensgefährte der Frau, schildert, was auf der Straße vor dem Gemeindebau passiert ist: "Zwei Zeugen haben mir erzählt, dass Christine mit Bernie gerade auf der Straße war. Plötzlich schoss ein Rottweiler zwischen den Autos durch, direkt auf unseren Bernie zu."



Die beiden Rüden kannten einander. Schon in der Vergangenheit war es immer wieder zu Rangeleien und Kämpfen zwischen den beiden kräftigen Hunden gekommen.



Christine G. wurde entweder durch das an der Leine hängende große Tier umgerissen oder sackte durch den Schock auf das Betonpflaster. Dabei schlug sie mit dem Kopf hart auf. Sie wurde mit dem Notarztwagen ins Spital gebracht.