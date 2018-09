Nach Hundebiss: Kleinkind "zwei Wochen im Tiefschlaf"

„Ich hab noch immer Gänsehaut“, sagt eine Mutter beim Vorbeigehen. Die Bewohner in der Ziegelhofstraße sind einen Tag nach dem Hundebiss an einem Einjährigen weiterhin fassungslos.

Großeltern waren am Montag gegen 20 Uhr mit ihrem Enkel den Gehsteig entlang spaziert und hatten das Kind immer wieder in die Höhe schaukeln lassen. Eine 48-Jährige war mit ihrem Rottweiler der Familie entgegengekommen, als sich das Tier plötzlich von der Leine losriss und auf das Kind zustürmte. Joey biss dem 18 Monate altem Waris in den Kopf. Erst eine Zeugin und der Großvater konnten den Hund bändigen. Schreie hallten durch die Nachbarschaft, einige Bewohner eilten sofort zu Hilfe.

Thomas K. (48) war einer der ersten vor Ort: „Ich dachte zuerst, es sind tobende Kinder unterwegs, bis ich runtergeschaut habe. Ich habe dem Großvater dann das Kind abgenommen, damit wir den Kopf verbinden können“, schildert er. Eine Notärztin, die in der Nähe wohnt, kam von der gegenüberliegenden Straßenseite angelaufen. „Sie hat das Verbandszeug mitgebracht“, erzählt K., der selbst einen Listenhund besitzt. Eine Nachbarin warf den Erstversorgern ihren Erste-Hilfe-Koffer zu. Die Berufsrettung Wien brachte das Kleinkind schließlich mit lebensgefährlichen Verletzungen ins SMZ Ost. Bewohnerin Christina J. findet den Vorfall „furchtbar“: „Mein Sohn dreht hier immer seine Runden.“