Hund biss Elfjährige: Tiere wurden Besitzerin abgenommen

Gleich zwei Mal an zwei Tagen ist eine Elfjährige von einem Staffordshire Terrier gebissen worden. Das Tier und ein Welpe der gleichen Rasse waren bereits kurz zuvor auffällig geworden. Beide wurden ihrer Besitzerin abgenommen. Die Attacke geschah just wenige Tage, nachdem im Wiener Landtag die 12. Novelle des Wiener Tierhaltegesetzes diskutiert wurde.

Die Elfjährige war Samstagnachmittag mit einer gleichaltrigen Freundin in der Steinergasse in Wien-Liesing unterwegs. An den Leinen führten sie den ausgewachsenen Staffordshire Terrier sowie einen Welpen. Die Tiere hatten die Mädchen von einer 18-jährigen Bekannten ausgeborgt. Als die Elfjährige dem Tier einen Beißkorb anlegen wollte, dürfte es mehrfach zugebissen haben, berichtet Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Der Hund verletzte das Kind an beiden Armen sowie am linken Bein. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, alarmierten Rettung und Polizei. Die Beamten fingen den Staffordshire Terrier mit Unterstützung der Polizei-Diensthundeabteilung ein.

Im Zuge des Einsatzes zeigte sich, dass der Biss kein Einzelfall war. Denn die Elfjährige gab zu, am Nationalfeiertag schon einmal von dem Staffordshire Terrier gebissen worden zu sein. „Sie hat das aber verheimlicht“, erklärt Maierhofer. Zudem kam eine Frau zu den Beamten und gab an, am 20. Oktober von einem der Hunde verletzt worden zu sein. Sie soll sich auch eines der Tiere zum Äußerlngehen ausgeliehen haben. Der Vorfall wurde angezeigt.