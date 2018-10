Hund biss elfjähriges Mädchen in Wien zwei Mal

Beim Spaziergang zweier elfjähriger Mädchen mit Hunden kam es in Wien am Freitag und Samstag zu einem Zwischenfall. Eines der Mädchen wurde vom größeren der beiden Stafford Terrier im Bereich der Arme und Beine gebissen. Mehrere Zeugen verständigten am Samstag die Polizei. Das Mädchen wurde von der Rettung versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Wie schwer die Verletzungen waren, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Die Elfjährige gab gegenüber den Beamten jedoch an, dass der Hund sie bereits am Vortag gebissen habe. Die beiden Hunde - der kleinere der beiden ist noch ein Welpen - hatten sich die Mädchen beide Male von der 18-jährigen Besitzerin ausgeborgt.

Die Besitzerin wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, die Tiere wurden ihr nun "nach Rücksprache mit dem Amtsarzt" abgenommen. Bereits vor einer Woche waren die Tiere in den Schlagzeilen, nachdem der jüngere Hund zwei 17-jährige gebissen hatte, die ebenfalls zum wiederholten Male mit ihnen spazieren gingen.