Hula-Hoop: Bunte Reifen der Beweglichkeit

Das Band straff halten, kleben, drehen; straff ziehen, kleben, drehen.

Mit routinierten Griffen wickelt Marina Hora-Pichlbauer in ihrer Werkstatt in Wien-Penzing die lilafarbenen Klebebänder um den dünnen, schwarzen Reifen. Sodass in wenigen Minuten ein leuchtend bunter Hula-Hoop entsteht. Sie hängt ihn zu den anderen an die Wand.

Ihr Mann Robert hat unterdessen das nächste Kunststoffrohr zu einem Kreis geformt, die Unternehmerin geht zum Regal für neue Farbbänder.