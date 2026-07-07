Hotelgast in Wien-Penzing: Angriff mit Fernbedienung

Ein Polizeieinsatz in einem Hotel in Wien-Penzing endete am Montagabend mit der vorläufigen Festnahme einer 33-jährigen Österreicherin. Die Frau steht im Verdacht des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, nachdem sie mutmaßlich Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus attackiert haben soll.

Rezeptionist alarmiert Polizei – Frau alkoholisiert im Zimmer angetroffen

Gegen 20.00 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos in das Hotel gerufen. Der Rezeptionist erwartete sie bereits am Eingang und schilderte, dass sich ein Hotelgast in einem sehr aufgebrachten Zustand befinde, einen Gegenstand des Hotels beschädigt haben soll und anschließend im Stiegenhaus verschwunden sei. Im Zuge einer Nachschau konnten die Polizisten die gesuchte 33-Jährige schließlich in einem der Hotelzimmer im Bett liegend antreffen. Im gesamten Zimmer lag Kleidung am Boden.

Die Frau soll einen deutlich durch Alkohol beeinträchtigten Eindruck gemacht haben. Im weiteren Verlauf der Amtshandlung soll die Frau zunehmend aggressiver geworden sein. Sie soll ihre Fäuste geballt und aggressiv in Richtung der Polizisten gestikuliert haben. Plötzlich soll sie aufgesprungen sein, eine Fernbedienung ergriffen und damit einen der Beamten beworfen haben. Da die Tatverdächtige laut Polizei immer wieder versuchte, die einschreitenden Beamten zu attackieren, mussten diese Körperkraft anwenden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.