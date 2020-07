Hotelchefin ließ Dieb nicht entkommen

Dank des wachsamen Personals und der hartnäckigen Direktorin des Radisson Blu Style Hotels in der Wiener City konnte die Polizei am Freitag einen seit Monaten gesuchten Seriendieb festnehmen.

Der Pole Robert R. soll mindestens vier Mal in unverschlossene Hotelzimmer eingedrungen sein und dabei Bargeld gestohlen haben. Der 38-Jährige leugnet, und will sich in den betroffenen Häusern nur mit Damen und Bekannten getroffen haben. In den Hotels (zwei Mal Regina, je ein Mal Royal sowie Radisson Blu) waren auf den Gängen jedoch Video-Kameras installiert. "Darauf ist der Täter eindeutig zu erkennen. Auch wie er in die Zimmer hineingeht", bestätigt Polizeisprecherin Camellia Anssari. Schon seit Sommer ist eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft aufrecht. Denn bereits im Juni und Juli war der mutmaßliche Kriminaltourist in den Hotels aktiv. Er soll jeweils mehrere Zimmer durchsucht haben.

Freitag um neun Uhr klickten für den Polen die Handschellen. Denn in der Nacht auf Freitag kam der Kriminelle dem Personal des Radisson Blu verdächtig vor. Die Polizei wurde alarmiert. Doch plötzlich war der 38-Jährige wie vom Erdboden verschluckt. Direktorin Verena Forstinger war sich jedoch sicher, dass der Dieb noch im Haus sein musste. Jetzt rückte die Diensthundeabteilung und die WEGA an. Alle Zugänge des Nobelhotels wurden gesichert. Wer das Haus verlassen wollte, wurde kontrolliert.