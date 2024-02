Saniertes Hotel in der Kärntner Straße: Glanz und Astoria

Jeder, der in Wien lebt, ist schon oft am Hotel Astoria vorbeigegangen. Besonders bekannt ist es trotzdem nicht. Das Astoria liegt zwar in der Kärntner Straße, gleich neben dem Hotel Sacher und genau vis-à-vis vom Casino, aber weil sich der Eingang ins Astoria um die Ecke in der Führichgasse befindet, kriegen Windowshopper vom Hotel gar nichts mit.

Dabei ist das am 1. August 1912 eröffnete Astoria eine der schicksten Absteigen der Stadt. Vorbild war das berühmte Waldorf Astoria in New York, dessen Modernität damals nach Wien transferiert werden sollte. Das durchgehend im Stil von Wiener Secession und Art déco gestaltete Hotel und seine Bar waren in den Goldenen Zwanzigern angeblich ein beliebter Treffpunkt, was man sich gut vorstellen kann.

In den Nachkriegsjahren logierten Orson Welles und große Teile der „Dritter Mann“-Filmcrew hier; auch an der nahe gelegenen Staatsoper engagierte Künstlerinnen und Künstler steigen gerne im Astoria ab.