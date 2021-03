"Hoppler" in Park ausgesetzt: Polizisten retten Zwerghasen

Obwohl Ostern erst in ein paar Wochen ist, haben sich schon am vergangenen Freitag zwei kleine Hasen in den Humboldtpark in Wien-Favoriten verirrt. Passanten entdeckten die vermutlich ausgesetzten "Hoppler" und verständigten die Polizei.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten rückten sofort zu der Rettungsaktion aus. Allerdings erwies sich das Fangenspiel mit den Zwerghasen als durchaus schwierig. Gegen 8 Uhr ist es den Polizisten schließlich gelungen, die Zwerghasen mit ihren Warnwesten zu fangen.

Die flinken Tiere wurden wohlbehalten an die Tierrettung übergeben und hoffen nun auf ein neues Zuhause.

